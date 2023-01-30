ua ru
Пн, 30 січня News Daily Styler Travel
Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Поки до березня. Ще одна країна ЄС продовжила тимчасовий захист для українців

Новость на русском →
Понеділок 30 січня 2023 14:32
Поки до березня. Ще одна країна ЄС продовжила тимчасовий захист для українців Фото: Українські біженці в Італії (gettyimages.com)
Автор: Ольга Маджумдар

Уряд Італії продовжив термін тимчасового захисту українських біженців до 3 березня 2023 року. Загалом від початку війни до країни прибули 170 тисяч українців.

На яку підтримку можуть розраховувати українці в Італії, TRAVEL РБК-Україна повідомляє з посиланням на сайт Єврокомісії.

За даними Єврокомісії, люди, які рятуються від війни в Україні, можуть продовжувати звертатися за тимчасовим захистом в Італії до цієї дати. Ті, хто подав заявку з 30 вересня 2022 року, також можуть звернутися за фінансовою підтримкою.

Грошова допомога становить 300 євро на місяць на кожного члена сім'ї терміном до 3 місяців. На виплати можна подати заявку до 3 березня 2023 року на сайті.

"Батькам дітей віком до 18 років надається доплата у розмірі 150 євро на місяць на кожну дитину. Для того, щоб отримати це фінансування, заявники повинні проживати в окремому житлі (не в державному) не менше десяти днів на місяць", – йдеться у повідомленні.

Поки до березня. Ще одна країна ЄС продовжила тимчасовий захист для українців

Фото: Українські біженці мають продовжувати дозвіл на проживання (gettyimages.com)

Згідно з чинною постановою, дозволи на тимчасове проживання біженців в Італії потрібно продовжувати кожні 6 місяців – для цього потрібно особисто звертатися до місцевих квестур (місцевих поліцейських управлінь).

Очікується, що продовження терміну тимчасового захисту до 2024 року уряд прийме за прикладом інших країн ЄС і що найближчим часом влада видасть указ про відповідну процедуру для українських біженців.

Нагадаємо, ми писали, які країни вже продовжили тимчасовий захист українців.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Італія Допомога Україні
Відпочинок в Україні
Точки зору
Ігор Чудовський
Легальний спосіб. Кого з чоловіків випускають за кордон по базі "Шлях" та як це працює
Ігор Чудовський
керуючий партнер адвокатського об'єднання "Чудовський та партнери"
Віталій Сокуренко
Штрафи та терміни перебування. Як заїхати до Польщі на авто з українською реєстрацією
Віталій Сокуренко
адвокат адвокатського об’єднання Legal Strategy
Антон Тараненко
Рік, який все змінив назавжди. Чи існує туризм в Україні під час війни
Антон Тараненко
голова правління VisitUkraine.Today
Катерина Аніщенко
Дитина народилася за кордоном? Реєстрація, документи та повернення додому
Катерина Аніщенко
адвокат юридичної компанії "Riyako&Partners"
Всі точки зору