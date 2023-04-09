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Австрия продлила действие удостоверений для беженцев из Украины

Фото: Австрия продлила действие удостоверений для беженцев из Украины (facebook.com innenministerium)
Автор: Карина Левицкая

Австрия автоматически продлила действие удостоверений временной защиты для граждан Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.

"Искателям убежища, которые нашли приют в Австрии, автоматически продлевают действие удостоверения вынужденно перемещенного лица", - сообщили в Минреинтеграции.

По их данным, соответствующий орган в Австрии отправит новое удостоверение заказным письмом по месту регистрации лица.

Однако в министерстве предупредили, что в случае, если на момент доставки никого не будет дома, письмо передадут на хранение в ближайшее почтовое отделение.

"Если вы не можете забрать письмо из почтового отделения в указанный срок, обратитесь в Федеральное ведомство по вопросам иммиграции и убежища", - добавили в Минреинтеграции.

Напомним, ранее правительство Италии продлило срок временной защиты украинских беженцев до 3 марта 2023 года. Всего с начала войны в страну прибыли 170 тысяч украинцев.

Также мы писали, что Норвегия автоматически продлила на год вид на жительство для украинцев, оформивших в стране временную защиту.

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