ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

Австрия продлила запрет на авиасообщение с Украиной

Вена, Вторник 14 июля 2020 17:04
Австрия продлила запрет на авиасообщение с Украиной
Фото: рейсы из Украины в Австрию запрещены до конца июля (РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Запрет продлен до конца июля

Правительство Австрии приняло решение продлить запрет на авиасообщение с Украиной. Также существенно расширен "красный" список стран, рейсы из которых Австрия временно не будет принимать.

Об этом сообщает местное издание WienerZeitung.

Сообщается, что до сегодняшнего решения Австрия вводила запрет на полеты из восьми стран и итальянского региона Ломбардия. Теперь же "красный" список состоит из 18 стран, а с Ломбардии сняли запрет.

Под запрет попали перелеты из всех стран Западных Балкан, Болгарии, Румынии, Молдовы и Египта. Таким образом, до конца месяца будут отменены рейсы из Белграда, Бухареста, Каира, Подгорицы, Сараево, Сибиу, Скопье, Софии, Тираны и Варны.

В то же время ничего не изменилось для стран, которые уже были под запретом: Беларусь, Китай, Великобритания, Иран, Португалия, Россия, Швеция и Украина. Рейсы из этих стран возможны только в качестве исключений.

Напомним, ранее сообщалось, что Венгрия разрешит въезд определенным категориям украинцев - членам семей венгерских граждан, а также имеющим вид на жительство.

До этого в Министерстве инфраструктуры напомнили условия въезда в пятерку популярных среди украинцев туристических стран.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины УкраинаАвстрияавиасообщение
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь