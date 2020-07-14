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Австрія продовжила заборону на авіасполучення з Україною

Відень, Вівторок 14 липня 2020 17:04
Австрія продовжила заборону на авіасполучення з Україною
Фото: рейси з України в Австрію заборонено до кінця липня (РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Заборону продовжено до кінця липня

Уряд Австрії прийняв рішення продовжити заборону на авіасполучення з Україною. Також істотно розширено "червоний" список країн, рейси з яких Австрія тимчасово не буде приймати.

Про це повідомляє місцеве видання WienerZeitung.

Повідомляється, що до сьогоднішнього рішення Австрія вводила заборону на польоти з восьми країн та італійського регіону Ломбардія. Тепер же "червоний" список складається з 18 країн, а з Ломбардії зняли заборону.

Під заборону потрапили перельоти з усіх країн Західних Балкан, Болгарії, Румунії, Молдови та Єгипту. Таким чином, до кінця місяця будуть скасовані рейси з Белграду, Бухаресту, Каїра, Подгориці, Сараєва, Сібіу, Скоп'є, Софії, Тирани і Варни.

Водночас нічого не змінилося для країн, які вже були під забороною: Білорусь, Китай, Великобританія, Іран, Португалія, Росія, Швеція та Україна. Рейси з цих країн можливі тільки в якості винятків.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Угорщина дозволить в'їзд певним категоріям українців - членам сімей угорських громадян, а також тим, хто має посвілку на проживання.

До цього в Міністерстві інфраструктури нагадали умови в'їзду до п'ятірки найпопулярніших серед українців туристичних країн.

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