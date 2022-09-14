Австрия построит в Украине три медучреждения: что известно

В австрийском министерстве экономики отметили, что из-за войны, которую развязала Россия, возросла потребность в строительстве медицинских учреждений.

"На первом этапе три конкретные проекты - строительство и оборудование Национальной детской больницы "Охматдет" в Киеве, строительство и оборудование современной университетской клиники в Киеве и строительство Национального реабилитационного центра Украины в Львове - будет воплощено австрийскими компаниями с проєктною стоимостью более 600 млн евро", - указали в ведомстве.

В Минэкономики Австрии добавили, что все будут финансировать австрийские и немецкие банки.

К слову, это стало возможным после заключения правительствами Украины и Австрии рамочного соглашения об экономическом сотрудничестве в развитии проектов.