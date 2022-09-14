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Австрія збудує в Україні три медзаклади: що відомо

Фото: Австрія збудує в Україні три медзаклади (Getty Images)
Автор: Олег Васьків

Австрія збудує та обладнає в Україні три медичні заклади. Проєкти коштуватимуть 600 мільйонів євро.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на APA.

В австрійському міністерстві економіки зазначили, що через війну, яку розв'язала Росія, зросла потреба в будівництві медичних закладів.

"На першому етапі три конкретні проєкти - будівництво та обладнання Національної дитячої лікарні "Охматдит" у Києві, будівництво та обладнання сучасної університетської клініки у Києві та будівництво Національного реабілітаційного центру України у Львові - буде втілено австрійськими компаніями з проєктною вартістю понад 600 млн євро", - вказали у відомстві.

В Мінекономіки Австрії додали, що все фінансуватимуть австрійські та німецькі банки.

До слова, це стало можливим після укладання урядами України та Австрії Рамкової угоди про економічну співпрацю у розвитку проєктів.

Нагадаємо, у липні було відомо, що з початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну знищено 123 об'єкти системи охорони здоров'я, ще 746 потребують - відновлення.

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АвстріяВійна Росії проти України