Австрія збудує в Україні три медзаклади: що відомо

В австрійському міністерстві економіки зазначили, що через війну, яку розв'язала Росія, зросла потреба в будівництві медичних закладів.

"На першому етапі три конкретні проєкти - будівництво та обладнання Національної дитячої лікарні "Охматдит" у Києві, будівництво та обладнання сучасної університетської клініки у Києві та будівництво Національного реабілітаційного центру України у Львові - буде втілено австрійськими компаніями з проєктною вартістю понад 600 млн євро", - вказали у відомстві.

В Мінекономіки Австрії додали, що все фінансуватимуть австрійські та німецькі банки.

До слова, це стало можливим після укладання урядами України та Австрії Рамкової угоди про економічну співпрацю у розвитку проєктів.