Австрія планує відмовитись від російського газу до 2027 року

Нагадаємо, що у липні обвалився експорт російської нафти.

За даними західних ЗМІ, минулого місяця експорт російської нафти з основних західних портів знизився до найнижчого рівня за останні майже 20 місяців. Найбільш помітним стало скорочення постачань до Китаю.

Ми також писали, що ціни на природний газ у Європі продовжили зростання. Детальніше про причини літнього здорожчання, можна дізнатись в матеріалі РБК-Україна.

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