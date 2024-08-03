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Австрія планує відмовитись від російського газу до 2027 року

Фото: Австрія планує відмовитись від російського газу (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Правляча коаліція Австрії планує відмовитись від російського газу до 2027 року. Такі терміни збігаються з цілями ЄС і мають бути зазначена в новій австрійській стратегії безпеки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Kurier.

новій австрійській стратегії безпеки.

Зараз уряд має завершити роботу, щоб готову стратегію можна було представити протягом наступних кількох тижнів.

Нагадаємо, що у липні обвалився експорт російської нафти.

За даними західних ЗМІ, минулого місяця експорт російської нафти з основних західних портів знизився до найнижчого рівня за останні майже 20 місяців. Найбільш помітним стало скорочення постачань до Китаю.

Ми також писали, що ціни на природний газ у Європі продовжили зростання. Детальніше про причини літнього здорожчання, можна дізнатись в матеріалі РБК-Україна.

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