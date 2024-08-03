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Австрия планирует отказаться от российского газа до 2027 года

Фото: Австрия планирует отказаться от российского газа (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Правящая коалиция Австрии намерена отказаться от российского газа до 2027 года. Такие термины совпадают с целями ЕС и должны быть указаны в новой австрийской безопасности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Kurier.

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новой австрийской безопасности.

Сейчас правительство должно завершить работу, чтобы готовую стратегию можно было представить в течение нескольких недель.

Напомним, что в июле обрушился экспорт российской нефти.

По данным западных СМИ, в прошлом месяце экспорт российской нефти из основных западных портов снизился до самого низкого уровня за последние около 20 месяцев. Наиболее заметным стало сокращение поставок в Китай.

Мы также писали, что цены на газ в Европе продолжили рост. Подробнее о причинах летнего удорожания, можно узнать в материале РБК-Украина.

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