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Австрія планує відмовитись від російського газу до 2027 року

Австрія, Субота 03 серпня 2024 22:51
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Австрія планує відмовитись від російського газу до 2027 року Фото: Австрія планує відмовитись від російського газу (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Правляча коаліція Австрії планує відмовитись від російського газу до 2027 року. Такі терміни збігаються з цілями ЄС і мають бути зазначена в новій австрійській стратегії безпеки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Kurier.

За останніми оцінками, частка російського природного газу в австрійських трубопроводах становить від 80 до 90 відсотків. Минулого року Австрія перерахувала "Газпрому" близько чотирьох мільярдів євро.

Згідно з іншим міркуванням уряду, залежність становить небезпеку для економіки. Одностороннє обмеження поставок призведе до зростання цін на газ для домогосподарств і промисловості.

Однак, цей ризик можна зменшити через контрольований вихід. Тепер ця мета має бути закріплена в новій австрійській стратегії безпеки.

Зараз уряд має завершити роботу, щоб готову стратегію можна було представити протягом наступних кількох тижнів.

Нагадаємо, що у липні обвалився експорт російської нафти.

За даними західних ЗМІ, минулого місяця експорт російської нафти з основних західних портів знизився до найнижчого рівня за останні майже 20 місяців. Найбільш помітним стало скорочення постачань до Китаю.

Ми також писали, що ціни на природний газ у Європі продовжили зростання. Детальніше про причини літнього здорожчання, можна дізнатись в матеріалі РБК-Україна.

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