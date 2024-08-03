Австрія планує відмовитись від російського газу до 2027 року
Правляча коаліція Австрії планує відмовитись від російського газу до 2027 року. Такі терміни збігаються з цілями ЄС і мають бути зазначена в новій австрійській стратегії безпеки.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Kurier.
За останніми оцінками, частка російського природного газу в австрійських трубопроводах становить від 80 до 90 відсотків. Минулого року Австрія перерахувала "Газпрому" близько чотирьох мільярдів євро.
Згідно з іншим міркуванням уряду, залежність становить небезпеку для економіки. Одностороннє обмеження поставок призведе до зростання цін на газ для домогосподарств і промисловості.
Однак, цей ризик можна зменшити через контрольований вихід. Тепер ця мета має бути закріплена в новій австрійській стратегії безпеки.
Зараз уряд має завершити роботу, щоб готову стратегію можна було представити протягом наступних кількох тижнів.
Нагадаємо, що у липні обвалився експорт російської нафти.
За даними західних ЗМІ, минулого місяця експорт російської нафти з основних західних портів знизився до найнижчого рівня за останні майже 20 місяців. Найбільш помітним стало скорочення постачань до Китаю.
Ми також писали, що ціни на природний газ у Європі продовжили зростання. Детальніше про причини літнього здорожчання, можна дізнатись в матеріалі РБК-Україна.
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