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Австрия планирует отказаться от российского газа до 2027 года

Австрия, Суббота 03 августа 2024 22:51
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Австрия планирует отказаться от российского газа до 2027 года Фото: Австрия планирует отказаться от российского газа (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Правящая коалиция Австрии намерена отказаться от российского газа до 2027 года. Такие термины совпадают с целями ЕС и должны быть указаны в новой австрийской безопасности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Kurier.

По последним оценкам доля российского природного газа в австрийских трубопроводах составляет от 80 до 90 процентов. В прошлом году Австрия перечислила "Газпрому" около четырех миллиардов евро.

Согласно другим соображениям правительства, зависимость представляет опасность для экономики. Одностороннее ограничение поставок приведет к росту цен на газ для домохозяйств и индустрии.

Однако этот риск можно уменьшить из-за контролируемого выхода. Теперь эта цель должна быть закреплена в новой австрийской безопасности.

Сейчас правительство должно завершить работу, чтобы готовую стратегию можно было представить в течение нескольких недель.

Напомним, что в июле обрушился экспорт российской нефти.

По данным западных СМИ, в прошлом месяце экспорт российской нефти из основных западных портов снизился до самого низкого уровня за последние около 20 месяцев. Наиболее заметным стало сокращение поставок в Китай.

Мы также писали, что цены на газ в Европе продолжили рост. Подробнее о причинах летнего удорожания, можно узнать в материале РБК-Украина.

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