Австрия планирует отказаться от российского газа до 2027 года
Правящая коалиция Австрии намерена отказаться от российского газа до 2027 года. Такие термины совпадают с целями ЕС и должны быть указаны в новой австрийской безопасности.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Kurier.
По последним оценкам доля российского природного газа в австрийских трубопроводах составляет от 80 до 90 процентов. В прошлом году Австрия перечислила "Газпрому" около четырех миллиардов евро.
Согласно другим соображениям правительства, зависимость представляет опасность для экономики. Одностороннее ограничение поставок приведет к росту цен на газ для домохозяйств и индустрии.
Однако этот риск можно уменьшить из-за контролируемого выхода. Теперь эта цель должна быть закреплена в новой австрийской безопасности.
Сейчас правительство должно завершить работу, чтобы готовую стратегию можно было представить в течение нескольких недель.
Напомним, что в июле обрушился экспорт российской нефти.
По данным западных СМИ, в прошлом месяце экспорт российской нефти из основных западных портов снизился до самого низкого уровня за последние около 20 месяцев. Наиболее заметным стало сокращение поставок в Китай.
Мы также писали, что цены на газ в Европе продолжили рост. Подробнее о причинах летнего удорожания, можно узнать в материале РБК-Украина.
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