Австрия планирует отказаться от российского газа до 2027 года

Правящая коалиция Австрии намерена отказаться от российского газа до 2027 года. Такие термины совпадают с целями ЕС и должны быть указаны в новой австрийской безопасности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Kurier .

По последним оценкам доля российского природного газа в австрийских трубопроводах составляет от 80 до 90 процентов . В прошлом году Австрия перечислила "Газпрому" около четырех миллиардов евро.

Согласно другим соображениям правительства, зависимость представляет опасность для экономики. Одностороннее ограничение поставок приведет к росту цен на газ для домохозяйств и индустрии.

Однако этот риск можно уменьшить из-за контролируемого выхода. Теперь эта цель должна быть закреплена в новой австрийской безопасности.

Сейчас правительство должно завершить работу, чтобы готовую стратегию можно было представить в течение нескольких недель.