Австрія підтримує вступ України в ЄС, але є умова

Україна зможе вступти в Європейський Союз, якщо продовжить рухатися шляхом проведення реформ.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністерки у справах Європи уряду Австрії Кароліне Едтштадле.
Посадовиця зазначила, що українська держава "демонструє неймовірні амбіції та волю йти до ЄС".
"Я була вражена, коли відвідала Київ наприкінці листопада, наскільки сильною є їхня воля показати, що вони займаються реформами - навіть незважаючи на те, що ця все ще перебувають у стані війни", - вказала Едтштадле.
Австрійська міністерка підкресила, що Євросоюз продовжить підтримувати Україну в протистоянні повномасштабному вторгненню РФ.
Нагадаємо, глава МЗС Дмитро Кулеба впевнений, що, за підсумками війни, Україна буде зацементована в усіх політичних і безпекових структурах Заходу.
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