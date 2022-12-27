Австрия поддерживает вступление Украины в ЕС, но есть условие

Украина сможет вступить в Европейский Союз, если продолжит движение путем проведения реформ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министерки по делам Европы правительства Австрии Каролине Эдтштадле.

Австрийская министерша подчеркнула, что Евросоюз продолжит поддерживать Украину в противостоянии полномасштабному вторжению РФ.

"Я была поражена, когда посетила Киев в конце ноября, насколько сильна их воля показать, что они занимаются реформами - даже несмотря на то, что эта все еще находятся в состоянии войны", - указала Эдтштадле.

Чиновница отметила, что украинское государство "демонстрирует невероятные амбиции и волю идти в ЕС".

Напомним, глава МИД Дмитрий Кулеба уверен, что, по итогам войны, Украина будет зацементирована во всех политических и структурах безопасности Запада.

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