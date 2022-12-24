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Україна після війни буде зацементована в усіх структурах Заходу, - Кулеба

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Київ, Субота 24 грудня 2022 01:28
Україна після війни буде зацементована в усіх структурах Заходу, - Кулеба Фото: Дмитро Кулеба, глава МЗС України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Левицький, Мілан Лєліч

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба впевнений, що Україна стане учасником всіх політичних та безпекових структур Заходу.

Про це йшлося на Конференції послів України, повідомляє кореспондент РБК-Україна.

"За підсумками війни Україна буде зацементована в усіх політичних та безпекових структурах Заходу. Якими б вони не були, нинішні чи майбутні. Саме як частина Заходу та керуючись неподільністю своїх інтересів у світі, ми будемо активно розвивати взаємовигідні та глибокі відносини з країнами Азії, Близького Сходу, Африки, Океанії та Латинської Америки", - сказав глава МЗС.

Кулеба наголосив, що дипломатія в цих регіонах у жодному разі не буде другорядною, оскільки Україні скрізь у світі потрібна "винятково першокласна дипломатія".

Нагадаємо, днями президент Франції Еммануель Макрон оскандалився заявою щодо членства України в НАТО.

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