Президент Австрії прибув до Києва (фото)

Президент Австрії Ван дер Беллен прибув до Києва з офіційним візитом. У столиці України австрійський лідер зустрінеться з Володимиром Зеленським.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Ван дер Беллена в Twitter.

"Прибув до Києва. Після майже року війни Україна не забута. Разом з президентом Зеленським та хоробрим народом України ми відстоюємо європейські цінності", - зазначив президент Австрії.

Arrived in Kyiv.



After almost one year of war, #Ukraine is not forgotten. Together with President @ZelenskyyUa and the brave people of Ukraine – we stand for European values. (vdb) pic.twitter.com/80InsNdQYd — A. Van der Bellen (@vanderbellen) February 1, 2023

У своєму зверненні Ван дер Беллен зазначив, що він зустрінеться з президентом Зеленським. Також австрійська делегація сьогодні оголосить про новий пакет гуманітарної допомоги, який буде включати необхідні зараз генератори.

Auf dem Weg in die #Ukraine, nach Kyjiw.



Diese Reise ist eine Geste für den Frieden, ein Zeichen der Solidarität mit den Ukrainer:innen. pic.twitter.com/2moFN7cStg — A. Van der Bellen (@vanderbellen) February 1, 2023

Варто зазначити, що це перший закордонний візит Ван дер Беллена після переобрання президентом на другий термін. Зазвичай лідери Австрії після обрання на посаду їдуть до Швейцарії чи Брюсселю.