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Президент Австрії прибув до Києва (фото)

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Київ, Середа 01 лютого 2023 12:05
Президент Австрії прибув до Києва (фото) Фото: президент Австрії Ван дер Беллен (twitter.com/vanderbellen)
Автор: Наталія Юрченко

Президент Австрії Ван дер Беллен прибув до Києва з офіційним візитом. У столиці України австрійський лідер зустрінеться з Володимиром Зеленським.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Ван дер Беллена в Twitter.

"Прибув до Києва. Після майже року війни Україна не забута. Разом з президентом Зеленським та хоробрим народом України ми відстоюємо європейські цінності", - зазначив президент Австрії.

У своєму зверненні Ван дер Беллен зазначив, що він зустрінеться з президентом Зеленським. Також австрійська делегація сьогодні оголосить про новий пакет гуманітарної допомоги, який буде включати необхідні зараз генератори.

Варто зазначити, що це перший закордонний візит Ван дер Беллена після переобрання президентом на другий термін. Зазвичай лідери Австрії після обрання на посаду їдуть до Швейцарії чи Брюсселю.

Нагадаємо, сьогодні до Києва також приїхала віце-президент німецького Бундестагу Катрін Герінг-Екардт.

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