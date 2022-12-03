Австрія передала Україні партію генераторів (фото)

Місцевий Червоний хрест та МЗС Австрії посприяли у передачі Україні 21 потужного генератора.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку посольства України в Австрії.

"Австрійський Червоний хрест доставив до Львова 21 потужний генератор у рамках допомоги Австрії для України", - зазначається у повідомленні. Ця допомога була передана Україні за сприяння МЗС Австрії та підтримки акції "Cусід в скруті". Загалом Європейський союз в рамках Механізму цивільного захисту передав Україні майже 600 електрогенераторів.