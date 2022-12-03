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Австрия передала Украине партию генераторов (фото)

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Суббота 03 декабря 2022 15:37
Австрия передала Украине партию генераторов (фото) Фото: Австрия передала Украине партию генераторов (GettyImages)
Автор: Дмитрий Браславский

Местный Красный крест и МИД Австрии посодействовали в передаче Украине 21 мощного генератора.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу посольства Украины в Австрии.

"Австрийский Красный крест доставил во Львов 21 мощный генератор в рамках помощи Австрии для Украины", - отмечается в сообщении.

Эта помощь была передана Украине при содействии МИД Австрии и поддержке акции "Сосед в трудности".

В общей сложности Европейский союз в рамках Механизма гражданской защиты передал Украине почти 600 электрогенераторов.

Напомним, что Европейский союз передаст Украине еще 40 электрогенераторов.

Также сообщалось, что Бельгия передаст Украине генераторы и усилит военную помощь.

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