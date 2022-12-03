Австрия передала Украине партию генераторов (фото)

Местный Красный крест и МИД Австрии посодействовали в передаче Украине 21 мощного генератора.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу посольства Украины в Австрии.

"Австрийский Красный крест доставил во Львов 21 мощный генератор в рамках помощи Австрии для Украины", - отмечается в сообщении. Эта помощь была передана Украине при содействии МИД Австрии и поддержке акции "Сосед в трудности". В общей сложности Европейский союз в рамках Механизма гражданской защиты передал Украине почти 600 электрогенераторов.