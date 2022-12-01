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ЄС передасть Україні ще більше генераторів: названо кількість

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ЄС, Четвер 01 грудня 2022 02:21
ЄС передасть Україні ще більше генераторів: названо кількість Фото: ЄС передасть Україні ще 40 генераторів (Віталий Носач, РБК-Україна)
Автор: Антон Малиновський

Європейський союз передасть Україні ще 40 електрогенераторів.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на публікацію верховного представника ЄС Жозепа Борреля.

“Росія намагається зламати моральний дух України, атакуючи енергетичну інфраструктуру та використовуючи зиму як зброю війни проти мирного населення”, - написав Боррель.

Він зазначив, що на зустрічі G7 країни скоординували свою підтримку Україні, тому нададуть ще 40 генераторів до 550, які вже передали.

Нагадаємо, в Європі запустили масову кампанію "Генератори надії" з відправки до України пристроїв, які можуть суттєво допомогти у періоди відключення світла.

Також повідомлялось, що Бельгія передасть Україні генератори і посилить військову допомогу.

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