ЄС передасть Україні ще більше генераторів: названо кількість
Європейський союз передасть Україні ще 40 електрогенераторів.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на публікацію верховного представника ЄС Жозепа Борреля.
“Росія намагається зламати моральний дух України, атакуючи енергетичну інфраструктуру та використовуючи зиму як зброю війни проти мирного населення”, - написав Боррель.
Він зазначив, що на зустрічі G7 країни скоординували свою підтримку Україні, тому нададуть ще 40 генераторів до 550, які вже передали.
Нагадаємо, в Європі запустили масову кампанію "Генератори надії" з відправки до України пристроїв, які можуть суттєво допомогти у періоди відключення світла.
Також повідомлялось, що Бельгія передасть Україні генератори і посилить військову допомогу.
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