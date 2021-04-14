Австрия, Исландия и Чехия готовы провести у себя встречу Байдена и Путина

Встреча президентов РФ и США Владимира Путина и Джо Байдена могла бы состояться в Чехии. О готовности огранизовать саммит двух лидеров также заявили Австрия и Исландия.
Об этом сообщил в Twitter первый вице-премьер и глава МВД Чехии Ян Гамачек.
"Я дал указание нашим послам в Вашингтоне и Москве предложить Прагу в качестве возможного места встречи (Путина и Байдена - ред.) ", - написал Гамачек.
В качестве примера проведения саммитов такого уровня он привел подписание президентами РФ и США Дмитрием Медведевым и Бараком Обамой договора о сокращении стратегических наступательных вооружений в Праге, которое состоялось 8 апреля 2010 года.
О готовности провести встречу Путина и Байдена также заявили Австрия и Исландия. Как отмечает издание Iltalehti, членство Исландии в НАТО может снизить ее "привлекательность в глазах" российского президента.
В то же время финский президент Саули Ниинисте предложил Байдену и Путину встретиться на территории Финляндии. Такое предложение он высказал в разговоре с российским президентом.
Напомним, пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков ранее рассказал, где может состояться встреча Владимира Путина и Джо Байдена. По его словам, Вашингтон предложил встретиться в европейской стране.
Отметим, в администрации Байдена заявили, что пока рано говорить о месте и времени встречи президентов России и США.