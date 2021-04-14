Австрія, Ісландія і Чехія готові провести у себе зустріч Байдена і Путіна

Зустріч президентів РФ і США Володимира Путіна і Джо Байдена могла б відбутися в Чехії. Про готовність огранізувати саміт двох лідерів також заявили Австрія і Ісландія.

Про це повідомив в Twitter перший віце-прем'єр і глава МВС Чехії Ян Гамачек.