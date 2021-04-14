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Австрія, Ісландія і Чехія готові провести у себе зустріч Байдена і Путіна

Новость на русском → Прага, Середа 14 квітня 2021 15:53
Австрія, Ісландія і Чехія готові провести у себе зустріч Байдена і Путіна Фото: Президенти РФ і США Володимир Путін і Джо Байден (колаж РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Зустріч президентів РФ і США Володимира Путіна і Джо Байдена могла б відбутися в Чехії. Про готовність огранізувати саміт двох лідерів також заявили Австрія і Ісландія.

Про це повідомив в Twitter перший віце-прем'єр і глава МВС Чехії Ян Гамачек.

"Я дав вказівку нашим послам у Вашингтоні та Москві запропонувати Прагу як можливе місце зустрічі (Путіна і Байдена - ред.)", - написав Гамачек.

Як приклад проведення самітів такого рівня він привів підписання президентами РФ і США Дмитром Медведєвим і Бараком Обамою договору про скорочення стратегічних наступальних озброєнь в Празі, яке відбулося 8 квітня 2010 року.

Про готовність провести зустріч Путіна і Байдена також заявили Австрія і Ісландія. Як зазначає видання Iltalehti, членство Ісландії в НАТО може знизити її "привабливість в очах" російського президента.

У той же час фінський президент Саулі Нііністе запропонував Байдену і Путіну зустрітися на території Фінляндії. Таку пропозицію він висловив в розмові з російським президентом.

Нагадаємо, прес-секретар Кремля Дмитро Пєсков раніше розповів, де може відбутися зустріч Володимира Путіна і Джо Байдена. За його словами, Вашингтон запропонував зустрітися в європейській країні.

Відзначимо, в адміністрації Байдена заявили, що поки рано говорити про місце і час зустрічі президентів Росії і США.

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