Австрія, Ісландія і Чехія готові провести у себе зустріч Байдена і Путіна
Зустріч президентів РФ і США Володимира Путіна і Джо Байдена могла б відбутися в Чехії. Про готовність огранізувати саміт двох лідерів також заявили Австрія і Ісландія.
Про це повідомив в Twitter перший віце-прем'єр і глава МВС Чехії Ян Гамачек.
"Я дав вказівку нашим послам у Вашингтоні та Москві запропонувати Прагу як можливе місце зустрічі (Путіна і Байдена - ред.)", - написав Гамачек.
Як приклад проведення самітів такого рівня він привів підписання президентами РФ і США Дмитром Медведєвим і Бараком Обамою договору про скорочення стратегічних наступальних озброєнь в Празі, яке відбулося 8 квітня 2010 року.
Про готовність провести зустріч Путіна і Байдена також заявили Австрія і Ісландія. Як зазначає видання Iltalehti, членство Ісландії в НАТО може знизити її "привабливість в очах" російського президента.
У той же час фінський президент Саулі Нііністе запропонував Байдену і Путіну зустрітися на території Фінляндії. Таку пропозицію він висловив в розмові з російським президентом.
Нагадаємо, прес-секретар Кремля Дмитро Пєсков раніше розповів, де може відбутися зустріч Володимира Путіна і Джо Байдена. За його словами, Вашингтон запропонував зустрітися в європейській країні.
Відзначимо, в адміністрації Байдена заявили, що поки рано говорити про місце і час зустрічі президентів Росії і США.