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Австрия и Германия хотят перекрыть средиземноморский маршрут для мигрантов

НовостиПолитика    05.07.2018 - 20:44
Иллюстративное фото (twitter MSF_Sea)
Иллюстративное фото (twitter MSF_Sea)

На следующей неделе министры внутренних дел стран встретятся, чтобы обсудить вопрос перекрытия маршрута для мигрантов

Австрия и Германия намерены сотрудничать вместе с Италией, чтобы перекрыть средиземноморский маршрут для мигрантов. Об этом заявил австрийский канцлер Себастиан Курц после встречи с министром внутренних дел Германии Горстом Зеегофером, сообщает Deutsche Welle.

"Это в интересах Италии, а также Австрии и Германии, если миграционное давление на этом маршруте уменьшится", - сказал Курц.

Уже на следующей неделе министры внутренних дел Германии, Австрии и Италии встретятся в австрийском Инсбруке, чтобы обсудить дальнейшие действия в этом направлении.

Зеегофер в свою очередь подчеркнул, что достигнутый немецкой коалицией компромисс относительно искателей убежища не должен иметь для Австрии негативных последствий.

"Мы не будем прилагать на Австрию ответственность за беженцев, за которых она не должна отвечать", - отметил он.

Напомним, ранее сообщалось, что канцлер Германии Ангела Меркель и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявили о своих разногласиях в вопросе миграции, однако утверждают, что они готовы продолжить дискуссию.

Также ранее австрийский канцлер Себастиан Курц заявил, что Австрия не планирует заключение с Германией соглашение относительно ускоренного возвращения беженцев, если она будет вредить ее интересам.

МИД Ирана вызвал европейских послов из-за ареста своего дипломата Австрия не будет заключать соглашение по беженцам с Германией в ущерб себе, - Курц
Теги публикации: Германия, Австрия, Мигранты  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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