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Интервью

Австрия не будет заключать соглашение по беженцам с Германией в ущерб себе, - Курц

НовостиПолитика    03.07.2018 - 23:19
Фото: Себастьян Курц (flickr.com/eppofficial)
Фото: Себастьян Курц (flickr.com/eppofficial)

Австрийскому канцлеру пока не ясно, как именно будет организован процесс возвращения мигрантов

Австрия не планирует заключать с Германией соглашение об ускоренном возвращении беженцев, если оно будет вредить ее интересам. Об этом заявил австрийский канцлер Себастиан Курц, передает DW.

"Мы, конечно, не готовы заключать сделки в ущерб Австрии", - сказал он.

Соответствующее соглашение является частью договоренности правящих партий в ФРГ - Христианско-демократического союза и Христианско-социального союза.

Отмечается, что накануне канцлер Германии Ангела Меркель и министр внутренних дел ФРГ Хорст Зеегофер достигли компромисса в споре по беженцам, договорившись, в частности, о создании "транзитных центров" в Германии возле границы с Австрией.

Предполагается, что из этих центров искатели убежища, зарегистрированные в других странах ЕС, будут возвращены в эти страны, а если между Германией и другой страной нет соглашения об ускоренном возвращении мигрантов, они должны быть отправлены в Австрию.

В то же время Курц отметил, что пока не совсем понятно, как именно будут организованы эти центры, а также процесс возвращения мигрантов.

Он надеется получить ответы на встрече с Зеегофером 5 июля в Вене.

Курц подчеркнул, что Европа с открытыми границами - главная цель председательства Австрии в ЕС, однако важной предпосылкой для отсутствия контроля внутри Евросоюза является лучшая защита его внешних границ.

Напомним, в Австрии заявили о подготовке к принятию мер по защите своих южных границ для предотвращения нелегальной миграции.

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Теги публикации: Австрия, Германия, Мигранты  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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