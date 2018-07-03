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Австрия планирует усилить охрану границ

НовостиПолитика    03.07.2018 - 14:50
Фото: мигранты ((flickr.com-iom-migration)
Фото: мигранты ((flickr.com-iom-migration)

Для предотвращения нелегальной миграции

Австрия готовится принять меры по защите своих южных границ для предотвращения нелегальной миграции. Об этом говорится в заявлении правительства страны, сообщает DW.

"Согласие Христианско-демократического союза (ХДС) и Христианско-социального союза (ХСС) указывает на то, что Германия хочет ввести меры по противодействию миграционным потокам. Австрия готовится принять меры по защите своих южных границ", - говорится в заявлении.

Так, министр внутренних дел Германии Хорст Зеегофер надеется, что Австрия поддержит согласованные ХДС и ХСС меры по предотвращению нелегальной миграции на границе между ФРГ и Австрией.

Как отмечается, после телефонного разговора с канцлером Австрии Себастианом Курцом во вторник, 3 июля, Зеегофер отметил, что Курц "заинтересован в умном решении", информирует агентство dpa.

Добавим, что накануне канцлер Германии Ангела Меркель и министр внутренних дел Германии Хорст Зеегофер достигли компромисса в споре в отношении беженцев, который вызвал правительственный кризис в стране. Договоренность по предотвращению незаконной миграции было выработано на переговорах руководства сестринских партий Христианско-демократического союза и Христианско-социального союза.

По словам Меркель, часть договоренности предусматривает создание "транзитных центров" в Германии вблизи границы с Австрией. Из этих центров искатели убежища, зарегистрированные в других странах ЕС, должны быть возвращены в эти страны.

Напомним, ранее сообщалось, что канцлер Германии Ангела Меркель и министр внутренних дел Хорст Зеехофер пришли к компромиссу по вопросу мигрантов.

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Теги публикации: Австрия, Мигранты  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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