Австрия планирует усилить охрану границ

Для предотвращения нелегальной миграции

Австрия готовится принять меры по защите своих южных границ для предотвращения нелегальной миграции. Об этом говорится в заявлении правительства страны, сообщает DW.



"Согласие Христианско-демократического союза (ХДС) и Христианско-социального союза (ХСС) указывает на то, что Германия хочет ввести меры по противодействию миграционным потокам. Австрия готовится принять меры по защите своих южных границ", - говорится в заявлении.



Так, министр внутренних дел Германии Хорст Зеегофер надеется, что Австрия поддержит согласованные ХДС и ХСС меры по предотвращению нелегальной миграции на границе между ФРГ и Австрией.



Как отмечается, после телефонного разговора с канцлером Австрии Себастианом Курцом во вторник, 3 июля, Зеегофер отметил, что Курц "заинтересован в умном решении", информирует агентство dpa.



Добавим, что накануне канцлер Германии Ангела Меркель и министр внутренних дел Германии Хорст Зеегофер достигли компромисса в споре в отношении беженцев, который вызвал правительственный кризис в стране. Договоренность по предотвращению незаконной миграции было выработано на переговорах руководства сестринских партий Христианско-демократического союза и Христианско-социального союза.



По словам Меркель, часть договоренности предусматривает создание "транзитных центров" в Германии вблизи границы с Австрией. Из этих центров искатели убежища, зарегистрированные в других странах ЕС, должны быть возвращены в эти страны.

Напомним, ранее сообщалось, что канцлер Германии Ангела Меркель и министр внутренних дел Хорст Зеехофер пришли к компромиссу по вопросу мигрантов.