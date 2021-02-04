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Австрия с 10 февраля ужесточит правила въезда в страну

Вена, Четверг 04 февраля 2021 13:44
Австрия с 10 февраля ужесточит правила въезда в страну
Фото: люди в масках (GettyImages)
Автор: Андрей Козловский

Правительство Австрии ужесточит правила въезда в страну. Таким образом, с 10 февраля приезжим нужно соблюдать ряд карантинных требований.

Об этом сообщает The local.

Как сообщается, людям, которые прибывают в Австрию, теперь нужно будет показать отрицательный результат ПЦР-теста или отрицательный тест на антиген в дополнение к регистрации с помощью онлайн-формы. Лица, которые регулярно пересекают границу по работе, также должны будут выполнять эти требования один раз в неделю, однако карантин на них не распространяется.

Кроме того, расширят существующий пограничный контроль с Чешской Республикой и Словакией. Чтобы туристы не пересекали границу, насколько это возможно, усиливается контроль в горнолыжных зонах.

Напомним, ранее правительство Австрии приняло решение смягчить с 8 февраля карантинные ограничения, которые были введены из-за пандемии.

Кроме того, с 15 января Австрия ужесточила правила вьезда в страну в связи с пандемией. Теперь все, в том числе и граждане Австрии, перед пересечением границы должны пройти электронную регистрацию.

Также с 25 января жители Австрии используют респираторы высокой степени защиты класса FFP2.

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