Австрія з 10 лютого посилить правила в'їзду в країну

Фото: люди в масках (GettyImages)

Уряд Австрії посилить правила в'їзду в країну. Таким чином, з 10 лютого приїжджим потрібно дотримуватись низки карантинних вимог.

Про це повідомляє The local.

Як повідомляється, людям, які прибувають до Австрії, тепер потрібно буде показати негативний результат ПЛР-тесту або негативний тест на антиген на додаток до реєстрації за допомогою онлайн-форми. Особи, які регулярно перетинають кордон по роботі, також повинні будуть виконувати ці вимоги один раз на тиждень, однак карантин на них не поширюється.

Крім того, розширять існуючий прикордонний контроль з Чеською Республікою і Словаччиною. Щоб туристи не перетинали кордон, наскільки це можливо, посилюється контроль в гірськолижних зонах.

Нагадаємо, раніше уряд Австрії прийняв рішення пом'якшити з 8 лютого карантинні обмеження, які були введені через пандемію.

Крім того, з 15 січня Австрія посилила правила в'їзду в країну у зв'язку з пандемією. Тепер всі, в тому числі і громадяни Австрії, перед перетином кордону повинні пройти електронну реєстрацію.

Також з 25 січня жителі Австрії використовують респіратори з високим ступенем захисту класу FFP2.