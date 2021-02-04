ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Новини шоу-бізнесу
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

Австрія з 10 лютого посилить правила в'їзду в країну

Відень, Четвер 04 лютого 2021 13:44
Австрія з 10 лютого посилить правила в'їзду в країну
Фото: люди в масках (GettyImages)
Автор: Андрій Козловський

Уряд Австрії посилить правила в'їзду в країну. Таким чином, з 10 лютого приїжджим потрібно дотримуватись низки карантинних вимог.

Про це повідомляє The local.

Як повідомляється, людям, які прибувають до Австрії, тепер потрібно буде показати негативний результат ПЛР-тесту або негативний тест на антиген на додаток до реєстрації за допомогою онлайн-форми. Особи, які регулярно перетинають кордон по роботі, також повинні будуть виконувати ці вимоги один раз на тиждень, однак карантин на них не поширюється.

Крім того, розширять існуючий прикордонний контроль з Чеською Республікою і Словаччиною. Щоб туристи не перетинали кордон, наскільки це можливо, посилюється контроль в гірськолижних зонах.

Нагадаємо, раніше уряд Австрії прийняв рішення пом'якшити з 8 лютого карантинні обмеження, які були введені через пандемію.

Крім того, з 15 січня Австрія посилила правила в'їзду в країну у зв'язку з пандемією. Тепер всі, в тому числі і громадяни Австрії, перед перетином кордону повинні пройти електронну реєстрацію.

Також з 25 січня жителі Австрії використовують респіратори з високим ступенем захисту класу FFP2.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України В світі Австрія

News
On Top
Продовжуючи переглядати RBC.UA Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Політикою конфіденційності Правилами користування сайтом і згодні з використанням файлів cookie. Ознайомитися
Погоджуюся