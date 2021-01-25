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Жителей Австрии обязали носить высокозащитные респираторы

Австрия, Понедельник 25 января 2021 03:54
Жителей Австрии обязали носить высокозащитные респираторы
Фото: респиратор (pexels)
Автор: Даша Харченко

С 25 января жители Австрии должны пользоваться респираторами с высокой степенью защиты класса FFP2 в магазинах и общественном транспорте. Они лучше защищают, чем обычная маска.

Об этом сообщает The Local

Министр здравоохранения Австрии Рудольф Аншобер отметил, что респиратор защищает надежнее. Но они дороже обычной маски, поэтому все маски будут продаваться по себестоимости, а малоимущим людям будут предоставляться бесплатно.

Помимо этого требования, с 25 января в Австрии также вступило в силу требование соблюдать расстояние не менее 2 м во всех общественных местах между людьми.

Напомним, правительство Австрии продлило локдаун до 7 февраля. Власти ожидают еще несколько сложных месяцев. Кроме того, Австрия с 15 января ужесточила правила въезда в страну в связи с пандемией. Отныне все, включая граждан Австрии, перед пересечением границы должны пройти электронную регистрацию.

Ранее стало известно, что власти Германии рассматривают возможность обязать жителей страны носить в общественных местах респираторы вместо простых масок. Их степень защиты должна иметь класс FFP2.

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