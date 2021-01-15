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Австрия ужесточила правила въезда в страну: нужна предварительная регистрация

Австрия, Пятница 15 января 2021 15:57
Австрия ужесточила правила въезда в страну: нужна предварительная регистрация
Фото: знак в Австрии (facebook com innenministerium)
Автор: Игорь Литвиненко

Австрия с 15 января ужесточила правила въезда в страну в связи с пандемией. Теперь все, в том числе и граждане Австрии, перед пересечением границы должны пройти электронную регистрацию.

Об этом сообщает The Local.

Перед поездкой в Австрию все граждане должны заполнить форму Pre-Travel-Clearance на сайте Министерства здравоохранения. Исключением являются лишь транзитные пассажиры и те, кто въезжают в страну по неотложным семейным обстоятельствам.

Данные о приезжающих будут храниться в электронном виде в течение 28 дней, после чего будут удаляться.

В Австрии рассчитывают, что это позволит облегчить отслеживание контактов в случае выявления коронавируса. При этом правило не отменяет 10-дневный карантин, который можно отменить спустя 5 дней, при получении отрицательного теста на COVID.

Напомним, ранее сообщалось, что правительство Австрии продолжит национальный карантин по крайней мере до 24 января. При этом власти намерены отменить схему бесплатного тестирования, что позволяет досрочно выйти из карантина.

Отметим, сейчас в Австрию могут прибывать лишь украинские граждане с видом на жительство, граждане, которые летят на лечение, или граждане, у которых особые семейные ситуации.

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