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В Австрии начнут смягчать жесткий карантин с 8 февраля

Вена, Понедельник 01 февраля 2021 20:30
В Австрии начнут смягчать жесткий карантин с 8 февраля
Фото: Себастьян Курц (flickr.com/mfarussia)
Автор: РБК-Украина

Правительство Австрии приняло решение смягчить карантинные ограничения, которые были введены из-за пандемии. Ограничения начнут смягчать с 8 февраля.

Об этом заявил канцлер Австрии Себастьян Курц, передает Kurier.

Так, со следующего понедельника начнут открываться торговые точки, музеи, зоопарки с условием соблюдения мер безопасности. При этом останется ограничение в виде обязательного ношения масок FFP2.

С 8 февраля также откроются школы и салоны красоты.

"Хорошая новость в том, что локдаун в Австрии оказался эффективным. Плохая новость в том, что мутации - британская и южноафриканская - распространяются", - заявил канцлер.

Напомним, с 15 января Австрия ужесточила правила въезда в страну в связи с пандемией. Теперь все, в том числе и граждане Австрии, перед пересечением границы должны пройти электронную регистрацию.

Ранее правительство Австрии продлило локдаун до 7 февраля. Власти ожидают еще несколько сложных месяцев.

Добавим, что с 25 января жители Австрии должны пользоваться респираторами с высокой степенью защиты класса FFP2.

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