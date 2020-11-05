В Австрии задержали граждан России по делу о теракте в Вене

Правоохранители Австрии задержали несколько иностранцев, в том числе граждан РФ, по делу о теракте в Вене 2 ноября. У некоторых из 14 задержанных в рамках спецоперации есть двойное гражданство.

Об этом сообщил начальник полиции австрийской столицы Герхард Пюстль, передает Die Presse.

Среди задержанных есть граждане Бангладеша, Северной Македонии, Турции и Российской Федерации.

Ранее посол РФ в Вене Дмитрий Любинский сообщал, что среди задержанных по делу о теракте есть выходцы с Северного Кавказа, однако местные власти не подтверждали эти сведения.

В МВД признали, что перед атакой на центр Вены власти Словакии предоставили австрийской контрразведке сведения о террористе албанского происхождения Куйтиме, но спецслужбы проигнорировали информацию из-за "ошибок в коммуникации".

Напомним, вечером 2 ноября в Вене группа неизвестных устроила стрельбу сразу в шести локациях города. Спецоперация по задержанию террористов продолжалась всю ночь. Одного из нападавших удалось ликвидировать. Жертвами теракта стали 5 человека, еще 22 получили ранения.

Ответственность за совершение теракта в Вене взяла на себя террористическая организация "Исламское государство".

Как писало РБК-Украина, украинцев нет среди жертв и пострадавших от теракта в Вене.