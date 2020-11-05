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В Австрії затримали громадян Росії у справі про теракт у Відні

Автор: Артур Родивилов

Правоохоронці Австрії затримали кілька іноземців, у тому числі громадян РФ, у справі про теракт у Відні 2 листопада. У деяких з 14 затриманих у рамках спецоперації є подвійне громадянство.

Про це повідомив начальник поліції австрійської столиці Герхард Пюстль, передає Die Presse.

Серед затриманих є громадяни Бангладешу, Північної Македонії, Туреччини та Російської Федерації.

Раніше посол РФ у Відні Дмитро Любинський повідомляв, що серед затриманих у справі про теракт є вихідці з Північного Кавказу, проте місцева влада не підтверджувала ці відомості.

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У МВС визнали, що перед атакою на центр Відня влада Словаччини надала австрійської контррозвідки відомості про терориста албанського походження Куйтиме, але спецслужби проігнорували інформацію через "помилки в комунікації".

Нагадаємо, увечері 2 листопада у Відні група невідомих влаштувала стрілянину відразу в шести локаціях міста. Спецоперація із затримання терористів тривала всю ніч. Одного з нападників вдалося ліквідувати. Жертвами теракту стали 5 людини, ще 22 отримали поранення.

Відповідальність за вчинення теракту в Відні взяла на себе терористична організація "Ісламська держава".

Як повідомляло РБК-Україна, українців немає серед жертв і постраждалих від теракту у Відні.

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