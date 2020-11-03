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ИГ взяло ответственность за теракт в Вене

Вена, Вторник 03 ноября 2020 21:02
ИГ взяло ответственность за теракт в Вене
Фото: теракт в Вене (Georg Hochmuth)
Автор: РБК-Украина

Серия нападений в Вене была организована боевиками террористической организации "Исламское государство". Такое заявление опубликовали сами боевики.

Об этом сообщает портал по наблюдению за экстремистами SITE Intelligence Group.

Сообщение о своей причастности к теракту ИГ разместило в одном из своих телеграм-каналов. Доказательств этому группировка не предоставила.

Исламисты взяли на себя ответственность за стрельбу в Вене и опубликовали фото убитого террориста по имени Абу Дагна аль-Олбани, который заявлял о своей приверженности группировке.

Напомним, вчера вечером в столице Австрии Вене группа террористов устроила стрельбу возле синагоги. Также террористы атаковали еще ряд объектов в городе. По последним данным, пострадали более 20 человек, также есть погибшие.

Канцлер Австрии Себастьян Курц назвал серию атак в Вене "ужасным терактом", а также сообщил о ликвидации одного из террористов.

Кроме того, правоохранители задержали одного из подозреваемых в совершении теракта в Вене. Местные СМИ пишут, что задержанный является известным исламистом.

Также правоохранители задержали 14 человек, которые входили в окружение террориста.

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Новости Украины Происшествия ВенаИсламское государствоТеракт

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