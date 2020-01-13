В Австрії розкритикували санкції США проти "Північного потоку-2"

Фото: Олександр Шалленберг (vienna.at)

МЗС Австрії вважає, що санкції неприйнятні

Міністр закордонних справ Австрії Александер Шалленберг розкритикував санкції США проти "Північного потоку-2". Про це Шалленберг заявив в інтерв'ю Die Press.

Він вважає, що санкції неприйнятні.

"Ми відкидаємо екстериторіальну дію санкцій. Це неприйнятно", - заявив він.

Нагадаємо, в кінці грудня США вимагали від компаній-підрядників, які займаються будівництвом газопроводу "Північний потік-2" згорнути роботи до 20 січня, інакше їм загрожують санкції.

У свою чергу, міністр енергетики Російської Федерації Олександр Новак заявив, що "Північний потік-2" буде введений в експлуатацію до кінця 2020 року

Відзначимо, до завершення російського проекту "Північний потік - 2" залишилось 160 кілометрів труб, і російська сторона обіцяє, що трубопровід буде завершено всупереч санкціям. До цього швейцарська компанія-трубоукладчик Allseas призупинила роботи через загрозу санкцій з боку Сполучених Штатів.