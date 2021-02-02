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В Австрії збільшили штраф за порушення маскового режиму

Відень, Вівторок 02 лютого 2021 14:53
В Австрії збільшили штраф за порушення маскового режиму
Фото: люди в масках (freepik.com)
Автор: РБК-Україна

Уряд Австрії збільшив розмір мінімального штрафу, який громадяни повинні заплатити за відмову носити захисну маску або дотримувати соціальну дистанцію. За порушення карантинних обмежень необхідно буде заплатити пеню в розмірі 90 євро.

Про це заявив міністр внутрішніх справ Австрії Карл Нехаммер, передає Der Standard.

Раніше штраф за відмову носити маску або дотримувати соціальну дистанцію становив 25 євро. При цьому штраф за недотримання карантину становить 1450 євро.

Поліція повинна спочатку проводити бесіду з порушниками, однак при відмові виконувати вимоги - стягувати штраф.

Нагадаємо, з 8 лютого Австрія почне пом'якшувати карантинні обмеження. Зокрема, відкриються торговельні точки, музеї, зоопарки, школи і салони краси.

Раніше уряд Австрії продовжило локдаун до 7 лютого. Влада очікує ще кілька складних місяців.

Крім того, з 15 січня Австрія посилила правила в'їзду в країну у зв'язку з пандемією. Тепер всі, в тому числі і громадяни Австрії, перед перетином кордону повинні пройти електронну реєстрацію.

Додамо, що з 25 січня жителі Австрії повинні користуватися респіраторами з високим ступенем захисту класу FFP2.

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