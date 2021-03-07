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В Австрии приостановили использование партии COVID-вакцины AstraZenecа

Новина українською → Вена, Воскресенье 07 марта 2021 15:23
В Австрии приостановили использование партии COVID-вакцины AstraZenecа Фото: вакцинация (freepik)
Автор: РБК-Украина

Правительство Австрии приняло решение приостановить вакцинацию от COVID-19 одной партией вакцины компании AstraZeneca. Вакцинация приостановлена расследования смерти пациента после прививки.

Об этом сообщает федеральный офис безопасности в здравоохранении (BASG) Австрии, передает News Break.

"BASG получил два сообщения, связанных по времени с вакцинацией из одной и той же партии препарата вакцины в районной клинике Zwettl в провинции Нижняя Австрия", - говорится в сообщении.

Уточняется, что 49-летняя женщина скончалась в результате тяжелых нарушений свертываемости крови.

У еще одной пациентки, 35-летней женщины, развилась тромбоэмболия легочной артерии. Сейчас она находится в процессе выздоровления.

При этом в BASG подчеркнули, что сейчас нет доказательств причинно-следственной связи с вакцинацией, однако в качестве меры предосторожности оставшиеся запасы из партии вакцины больше не выдаются.

Напомним, 5 марта правительство Венгрии приостановило кампанию по вакцинации населения от COVID-19 препаратом AstraZeneca из-за технических проблем с оповещением населения.

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