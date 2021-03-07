В Австрії призупинили використання партії COVID-вакцини AstraZenecа

Про це повідомляє федеральний офіс безпеки в охороні здоров'я (BASG) Австрії , передає News Break.

"BASG отримав два повідомлення, пов'язаних з вакцинацією з однієї і тієї ж партії препарату вакцини в районній клініці Zwettl в провінції Нижня Австрія", - йдеться в повідомленні.

Уточнюється, що 49-річна жінка померла в результаті важких порушень згортання крові.

У ще однієї пацієнтки, 35-річної жінки, розвинулася тромбоемболія легеневої артерії. Зараз вона знаходиться в процесі одужання.

При цьому в BASG підкреслили, що зараз немає доказів причинно-наслідкового зв'язку з вакцинацією, проте як запобіжний захід запаси, що залишилися з партії вакцини більше не видаються.