В Австрії призупинили використання партії COVID-вакцини AstraZenecа
Уряд Австрії прийняв рішення призупинити вакцинацію від COVID-19 однією партією вакцини компанії AstraZeneca. Вакцинацію призупинено розслідування смерті пацієнта після щеплення.
Про це повідомляє федеральний офіс безпеки в охороні здоров'я (BASG) Австрії, передає News Break.
"BASG отримав два повідомлення, пов'язаних з вакцинацією з однієї і тієї ж партії препарату вакцини в районній клініці Zwettl в провінції Нижня Австрія", - йдеться в повідомленні.
Уточнюється, що 49-річна жінка померла в результаті важких порушень згортання крові.
У ще однієї пацієнтки, 35-річної жінки, розвинулася тромбоемболія легеневої артерії. Зараз вона знаходиться в процесі одужання.
При цьому в BASG підкреслили, що зараз немає доказів причинно-наслідкового зв'язку з вакцинацією, проте як запобіжний захід запаси, що залишилися з партії вакцини більше не видаються.
Нагадаємо, 5 березня уряд Угорщини припинило кампанію з вакцинації населення від COVID-19 препаратом AstraZeneca через технічні проблеми з оповіщенням населення.