В Венгрии приостановили вакцинацию препаратом AstraZeneca: названа причина
Правительству Венгрии пришлось временно приостановить вакцинацию населения от COVID-19 препаратом компании AstraZeneca. Причиной этому являются технические проблемы с оповещениями.
Об этом сообщает Hungary Today.
Премьер-министр Виктор Орбан заявил, что в программе оповещений о вакцинации произошел ряд технических сбоев. Некоторых жителей повторно вызвали на вакцинацию уже после того, как они ее сделали.
При этом другим жителям страны предложили приехать в пункт вакцинации в сотнях километрах от их места жительства.
Орбан отметил, что программу пришлось приостановить на время проведения проверки. Устранением проблем займется специальная оперативная группа.
Напомним, в Венгрии людям, которые переболели COVID-19, или сделали прививку от этой болезни, могут отменить определенные карантинные ограничения. Проверять эту информацию предлагают за соответствующими сертификатами.
Кроме того, Венгрия не будет указывать в сертификате о вакцинации, препарат какой фирмы были сделаны прививки. Это может быть связано с использованием вакцин, которые еще не получили разрешения на применение от Европейского агентства по лекарственным средствам.