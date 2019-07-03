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В Австрии определили дату досрочных парламентских выборов


Досрочные парламентские выборы в Австрии состоятся 29 сентября

Досрочные парламентские выборы в Австрии состоятся 29 сентября. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Deutsche Welle.

Соответствующее решение принято правительством страны, парламент согласился относительно этой даты. Именно на этой дате настаивали представители Социал-демократической партии Австрии и право-популистской Австрийской партии свободы (АПС), чтобы не проводить предвыборную кампанию летом.

Решение о проведении досрочных парламентских выборов в стране было принято после скандала бывшего вице-канцелера Австрии, лидера АПС Хайнца-Кристиана Штрахе, экс-главы парламентской фракции АПС Иоганна Ґуденуса и неизвестной женщины на вилле на острове Ибица в июле 2017 года.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что в мае немецкие СМИ обнародовали видео снятое на скрытую камеру. На видео Штрахе обещает своей собеседницы государственные заказы в обмен на поддержку на выборах со стороны издания Kronen Zeitung.

Кроме того, в конце мая заработал переходное правительство Австрии, а антикоррупционная прокуратура открыла дела на политиков со скандального видео.

27 мая, нижняя палата парламента Австрии вынесла вотум недоверия правительству Себастьяна Курца, что заставило канцлера Курца покинуть свой пост.

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