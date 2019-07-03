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В Австрії визначили дату дострокових парламентських виборів


Дострокові парламентські вибори в Австрії відбудуться 29 вересня

Дострокові парламентські вибори в Австрії відбудуться 29 вересня. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Deutsche Welle

Відповідне рішення ухвалено урядом країни, парламент погодився щодо цієї дати. Саме на цій даті наполягали представники Соціал-демократичної партії Австрії та право популістської Австрійської партії свободи (АПС), щоб не проводити передвиборчу кампанію влітку. 

Рішення про проведення дострокових парламентських виборів в країні було прийняте після скандалу колишнього віце-канцелера Австрії, лідера АПС Гайнца-Крістіана Штрахе, екс-глави парламентської фракції АПС Йоганна Ґуденуса та невідомої жінки на віллі на острові Ібіца в липні 2017 року. 

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що у травні німецькі ЗМІ оприлюднили відео зняте на приховану камеру. На відео Штрахе обіцяє своїй співрозмовниці державні замовлення в обмін на підтримку на виборах з боку видання Kronen Zeitung. 

Крім того, наприкінці травня запрацював перехідний уряд Австрії, а антикорупційна прокуратура відкрила справи на політиків зі скандального відео.

27 травня, нижня палата парламенту Австрії винесла вотум недовіри уряду Себастьяна Курца, що змусило канцлера Курца покинути свій пост.

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