Президент Австрии назначил главу переходного правительства

Фото: Легер и ван дер Беллен (APA/ROBERT JAEGER)

Глава Минфина Австрии временно будет возглавлять правительство страны

Глава Министертсва финансов Австрии Хартвиг Легер будет возглавлять переходное правительство страны после того, как Себастьян Курц уйдет в отставку. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылко на Kronen Zeitung.

Кандидатуру Легера на пост временно исполняющего обязанности канцлера утвердил президент Австрии Александер ван дер Беллен. Правительство страны было распущено после скандала, вызванного публикацией видеозаписи с вице-канцлером и "россиянкой".

Отмечается, что Легер будет представлять Австрию на внеочередном саммите лидеров стран Европейского союза в Брюсселе, который состоится 28 мая.

Как пишет Kronen Zeitung, назначение нового канцлера может означать набор нового кабинета министров, однако это возможно после представления полноправного главы кабмина. Еще одним вариантом разрешения проблемы могло быть временное продолжение работы нынешнего состава кабмина.

Напомним, в понедельник, 27 мая, нижняя палата парламента Австрии вынесла вотум недоверия правительству Себастьяна Курца. Это вынуждает канцлера Курца покинуть свой пост.

Политический кризис в Австрии спровоцировала публикация немецкими изданиями Spiegel и Süddeutsche Zeitzung видеозаписи, на которой бывший вице-премьер Австрии Хайнц-Кристиан Штрахе общается с некой богатой россиянкой, которая предлагает деньги и поддержку на выборах в обмен на ответные услуги.

В связи с этим премьер-министр Австрии Себастьян Курц 20 мая объявил об отставке министра внутренних дел Херберта Кикла. Также в связи со разгоревшимся скандалом вице-канцлер Австрии Хайнц-Кристиан Штрахе подал в отставку.