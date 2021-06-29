В Австрии объяснили ситуацию с экстрадицией Фирташа

Верховный суд Австрии разрешил экстрадицию украинского олигарха Дмитрия Фирташа в США. Но его адвокаты обратились с ходатайством о повторном рассмотрении дела в связи с некими "дополнительными доказательствами", с тех пор прошло уже два года.
Об этом говорится в материале РБК-Украина "Австрийский эмигрант. Почему ввели санкции против Фирташа и что происходит с его бизнесом".
Спикер Земельного суда Вены по уголовным делам Кристина Зальцборн рассказала РБК-Украина, что решение по ходатайству адвокатов Фирташа пока не принято.
По ее словам, запрос о возобновлении дела достаточно объемный, как и аргументы прокуратуры и встречные аргументы.
"Хотя запрос был подан в 2019 году, последние аргументы поступили осенью 2020 года", - сказала Зальцборн, добавив, что не может спрогнозировать сроки принятия решения.
Между тем, группа конгрессменов обратилась с письмом к генеральному прокурору и госсекретарю США, призывая их приложить больше усилий для экстрадиции Фирташа.
Напомним, у Фирташа заявили, что его бизнес продолжает работать, несмотря на санкции СНБО.
Отметим, 18 июня на заседании СНБО решили ввести пакет санкций против олигарха Фирташа и его бизнеса.