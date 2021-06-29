RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

В Австрії пояснили ситуацію з екстрадицією Фірташа

Автор: Мілан Лєліч, Анастасія Рокитна

Верховний суд Австрії дозволив екстрадицію українського олігарха Дмитра Фірташа в США. Але його адвокати звернулися з клопотанням про повторний розгляд справи у зв'язку з якимись "додатковими доказами", відтоді минуло вже два роки.

Про це йдеться у матеріалі РБК-Україна "Австрійський емігрант. Чому ввели санкції проти Фірташа і що відбувається з його бізнесом".

Спікер Земельного суду Відня у кримінальних справах Крістіна Зальцборн розповіла РБК-Україна, що рішення за клопотанням адвокатів Фірташа поки не прийнято.

За її словами, запит про відновлення справи досить об'ємний, як і аргументи прокуратури і зустрічні аргументи.

"Хоча запит був поданий в 2019 році, останні аргументи надійшли восени 2020 року", - зазначила Зальцборн, додавши, що не може спрогнозувати терміни прийняття рішення.

Тим часом, група конгресменів звернулася з листом до генерального прокурора і держсекретаря США, закликаючи їх докласти більше зусиль для екстрадиції Фірташа.

Нагадаємо, у Фірташа заявили, що його бізнес продовжує працювати, попри санкції РНБО.

Зазначимо, 18 червня на засіданні РНБО вирішили ввести повний пакет санкцій проти олігарха Фірташа і його бізнесу.

Читайте РБК-Україна в Google News
Дмитро Фірташ