В Австрии объяснили ситуацию с экстрадицией Фирташа

Верховный суд Австрии разрешил экстрадицию украинского олигарха Дмитрия Фирташа в США. Но его адвокаты обратились с ходатайством о повторном рассмотрении дела в связи с некими "дополнительными доказательствами", с тех пор прошло уже два года.

Спикер Земельного суда Вены по уголовным делам Кристина Зальцборн рассказала РБК-Украина, что решение по ходатайству адвокатов Фирташа пока не принято.

По ее словам, запрос о возобновлении дела достаточно объемный, как и аргументы прокуратуры и встречные аргументы.

"Хотя запрос был подан в 2019 году, последние аргументы поступили осенью 2020 года", - сказала Зальцборн, добавив, что не может спрогнозировать сроки принятия решения.

Между тем, группа конгрессменов обратилась с письмом к генеральному прокурору и госсекретарю США, призывая их приложить больше усилий для экстрадиции Фирташа.