В Австрії пояснили ситуацію з екстрадицією Фірташа

Верховний суд Австрії дозволив екстрадицію українського олігарха Дмитра Фірташа в США. Але його адвокати звернулися з клопотанням про повторний розгляд справи у зв'язку з якимись "додатковими доказами", відтоді минуло вже два роки.

Спікер Земельного суду Відня у кримінальних справах Крістіна Зальцборн розповіла РБК-Україна, що рішення за клопотанням адвокатів Фірташа поки не прийнято.

За її словами, запит про відновлення справи досить об'ємний, як і аргументи прокуратури і зустрічні аргументи.

"Хоча запит був поданий в 2019 році, останні аргументи надійшли восени 2020 року", - зазначила Зальцборн, додавши, що не може спрогнозувати терміни прийняття рішення.

Тим часом, група конгресменів звернулася з листом до генерального прокурора і держсекретаря США, закликаючи їх докласти більше зусиль для екстрадиції Фірташа.