В Австрии назвали оккупацию Крыма первородным грехом войны РФ против Украины

Оккупация Крыма в 2014 году была лишь верхушкой айсберга агрессивных планов России относительно Украины, и именно она стала первородным грехом войны Москвы против Киева.

Об этом заявил глава МИД Австрии Александр Шалленберг, сообщает РБК-Украина со ссылкой на выступление дипломата на втором саммите Крымской платформы.

"Оккупация Крыма – это первородный грех войны России против Украины. И это лежит в основе отказа Москвы от верховенства права к миру джунглей", - подчеркнул Шалленберг.

Шалленберг также отметил, что РФ уже шесть месяцев пытается изменить границы, используя танки и ракеты. По его словам, Россия нарушает международное право и мировой порядок безопасности, используя энергетические и продовольственные поставки как оружие, толкая миллионы людей в бедность и голод.

"Год назад на первом саммите Крымской платформы я назвал оккупацию Крыма наиболее волнующей попыткой в ​​современной истории изменить границы в Европе. В то время мы еще не понимали, что это была лишь верхушка айсберга деструктивных и агрессивных планов России по Украине", – сказал он.