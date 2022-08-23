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В Австрии назвали оккупацию Крыма первородным грехом войны РФ против Украины

Фото: глава МИД Австрии Александр Шалленберг (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Оккупация Крыма в 2014 году была лишь верхушкой айсберга агрессивных планов России относительно Украины, и именно она стала первородным грехом войны Москвы против Киева.

Об этом заявил глава МИД Австрии Александр Шалленберг, сообщает РБК-Украина со ссылкой на выступление дипломата на втором саммите Крымской платформы.

"Оккупация Крыма – это первородный грех войны России против Украины. И это лежит в основе отказа Москвы от верховенства права к миру джунглей", - подчеркнул Шалленберг.

Шалленберг также отметил, что РФ уже шесть месяцев пытается изменить границы, используя танки и ракеты. По его словам, Россия нарушает международное право и мировой порядок безопасности, используя энергетические и продовольственные поставки как оружие, толкая миллионы людей в бедность и голод.

"Год назад на первом саммите Крымской платформы я назвал оккупацию Крыма наиболее волнующей попыткой в ​​современной истории изменить границы в Европе. В то время мы еще не понимали, что это была лишь верхушка айсберга деструктивных и агрессивных планов России по Украине", – сказал он.

Напомним, премьер-министр Денис Шмыгаль представил концепцию восстановления Крыма после его освобождения от российской оккупации. По его словам, развитие Крыма станет частью большого Плана восстановления Украины, который был представлен на конференции в Лугано (Швейцария).

Ранее британский премьер Борис Джонсон заявил, что российский президент Владимир Путин планирует нападение на новые территории Украины. Он хочет захватить всю страну, как это сделал с Крымом.

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