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Цветущий сад. Шмыгаль представил концепцию восстановления Крыма

Новина українською →
Киев, Вторник 23 августа 2022 20:48
Цветущий сад. Шмыгаль представил концепцию восстановления Крыма Фото: премьер-министр Денис Шмыгаль (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Юлия Бойко

Премьер-министр Денис Шмыгаль представил концепцию восстановления Крыма после его освобождения от российской оккупации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его выступление на Крымской платформе.

"Наша цель превратить Крым в цветущий сад. Это четкая и понятная стратегия в рамках развития европейской Украины", - отметил он.

По его словам, развитие Крыма станет частью большого Плана восстановления Украины, который был представлен на конференции в Лугано (Швейцария).

"Крым открытый для мира"

Концепция открытого Крыма будет одним из главных пунктов стратегии. Ее цель - превратить полуостров в европейский курорт с новой инфраструктурой.

"Крым станет частью европейского транспортного пространства, интегрированным в европейскую сеть дорог TEN-T. Это означает развитие новых транспортных путей. Новые железнодорожные маршруты, новые морские маршруты, интеграция крымских портов в украинскую торговую сеть, создание мощного авиахаба", - подчеркнул премьер.

Кроме того, будет представлен бренд Crimea365, предусматривающий создание инфраструктуры отдыха круглый год.

"Планируется строительство гостиниц полного цикла в сотрудничестве с мировыми лидерами рынка. Медицинский туризм, возрождение культовых фестивалей, создание инфраструктуры для проведения бизнес-форумов и конференций, строительство самой большой на Юге Украины концертной площадки", - отметил Шмыгаль.

Эти меры помогут привлечь на украинский туристический рынок граждан ЕС и других дружественных стран. Только запуск новых авиамаршрутов и развитие аэропортов позволит поднять туристический поток примерно на 1,5 млн туристов в год.

Также стратегия предполагает масштабное развитие экосистемы орошения, государственные проекты в сфере поддержки производства вин и другой аграрной продукции.

Напомним, ранее Шмыгаль оценил потери Украины за время российской оккупации Крыма в 118 млрд долларов.

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