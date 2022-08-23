В Австрії назвали окупацію Криму первородним гріхом війни РФ проти України

Окупація Криму в 2014 році була лише верхівкою айсберга агресивних планів Росії щодо України, і саме вона стала первородним гріхом війни Москви проти Києва.

Про це заявив глава МЗС Австрії Олександр Шалленберг, повідомляє РБК-Україна з посиланням на виступ дипломата на другому саміті Кримської платформи.

"Окупація Криму - це первородний гріх війни Росії проти України. І це лежить в основі відмови Москви від верховенства права до миру", - підкреслив Шалленберг.

Шалленберг також зазначив, що РФ вже шість місяців намагається змінити кордони, використовуючи танки і ракети. За його словами, Росія порушує міжнародне право і світовий порядок безпеки, використовуючи енергетичні та продовольчі поставки як зброю, штовхаючи мільйони людей в бідність і голод.

"Рік тому на першому саміті Кримської платформи Я назвав окупацію Криму найбільш хвилюючою спробою в сучасній історії змінити кордони в Європі. У той час ми ще не розуміли, що це була лише верхівка айсберга деструктивних і агресивних планів Росії по Україні", – сказав він.