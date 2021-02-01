В Австрії почнуть пом'якшувати жорсткий карантин з 8 лютого

Фото: Себастьян Курц (flickr.com/mfarussia)

Уряд Австрії прийняв рішення пом'якшити карантинні обмеження, які були введені через пандемію. Обмеження почнуть пом'якшувати з 8 лютого.

Про це заявив канцлер Австрії Себастьян Курц, передає Kurier.

Так, з наступного понеділка почнуть відкриватися торгівельні точки, музеї, зоопарки з умовою дотримання заходів безпеки. При цьому залишиться обмеження у вигляді обов'язкового носіння масок FFP2.

З 8 лютого також відкриються школи і салони краси.

"Хороша новина в тому, що локдаун в Австрії виявився ефективним. Погана новина в тому, що мутації - британська і південноафриканська - поширюються", - заявив канцлер.

Нагадаємо, з 15 січня Австрія посилила правила в'їзду в країну у зв'язку з пандемією. Тепер всі, в тому числі і громадяни Австрії, перед перетином кордону повинні пройти електронну реєстрацію.

Раніше уряд Австрії продовжило локдаун до 7 лютого. Влада очікує ще кілька складних місяців.

Додамо, що з 25 січня жителі Австрії повинні користуватися респіраторами з високим ступенем захисту класу FFP2.