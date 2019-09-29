В Австрии начались досрочные парламентские выборы

В Австрии проходят досрочные парламентские выборы 29 сентября. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на DW.

Сообщается, что первые избирательные участки открылись в воскресенье уже в 6 часов утра.

По мнению экспертов, шансы бывшего канцлера Себастьяна Курца вновь возглавить правительство весьма высоки.

Отметим, что согласно опросам, консервативная Австрийская народная партия (АНП), им возглавляемая, может даже превзойти свой результат на прошлых выборах в 2017 году и получить около трети голосов.

Также при этом не исключена и коалиция с правыми популистам из Австрийской партии свободы (АПС).

Обнародование первых экзитполов ожидается вскоре после закрытия избирательных участков в 17 часов. Предварительные результаты выборов будут опубликованы поздно вечером в воскресенье.

Напомним, в понедельник, 27 мая, нижняя палата парламента Австрии вынесла вотум недоверия правительству Себастьяна Курца. Это вынуждает канцлера Курца покинуть свой пост.

Политический кризис в Австрии спровоцировала публикация немецкими изданиями Spiegel и Süddeutsche Zeitzung видеозаписи, на которой бывший вице-премьер Австрии Хайнц-Кристиан Штрахе общается с некой богатой россиянкой, которая предлагает деньги и поддержку на выборах в обмен на ответные услуги.

В связи с этим премьер-министр Австрии Себастьян Курц 20 мая объявил об отставке министра внутренних дел Херберта Кикла. Также в связи со разгоревшимся скандалом вице-канцлер Австрии Хайнц-Кристиан Штрахе подал в отставку.