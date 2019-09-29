В Австрії почалися дострокові парламентські вибори

В Австрії проходять дострокові парламентські вибори 29 вересня. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на DW.

Зазначається, що перші виборчі дільниці відкрилися в неділю вже о 6 годині ранку.

На думку експертів, шанси колишнього канцлера Себастьяна Курця знову очолити уряд дуже високі.

Зазначимо, що згідно з опитуваннями, консервативна Австрійська народна партія (АНП), ним очолювана, може навіть перевершити свій результат на минулих виборах в 2017 році і отримати близько третини голосів.

Також при цьому не виключена і коаліція з правими популістам з Австрійської партії свободи (АПС).

Оприлюднення перших екзитполів очікується незабаром після закриття виборчих дільниць о 17 годині. Попередні результати виборів будуть опубліковані пізно ввечері в неділю.

Нагадаємо, у понеділок, 27 травня, нижня палата парламенту Австрії винесла вотум недовіри уряду Себастьяна Курця. Це змушує канцлера Курця покинути свій пост.

Політична криза в Австрії спровокувала публікація німецькими виданнями Spiegel і Süddeutsche Zeitzung відеозапису, на якому колишній віце-прем'єр Австрії Хайнц-Крістіан Штрахе спілкується з якоїсь багатої росіянкою, яка пропонує гроші та підтримку на виборах в обмін на відповідні послуги.

У зв'язку з цим прем'єр-міністр Австрії Себастьян Курц 20 травня оголосив про відставку міністра внутрішніх справ Херберта Кикла. Також у зв'язку зі скандалом, що розгорівся віце-канцлер Австрії Хайнц-Крістіан Штрахе подав у відставку.