В Австрии на курорте мужчина убил пять человек

Иллюстративное фото (gettyimages.com)

Инцидент произошел на австрийском горнолыжном курорте Китцбюэль

На австрийском горнолыжном курорте Китцбюэль (федеральная земля Тироль) в воскресенье, 6 октября, мужчина убил пятерых человек. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Аbcnews.

Сообщается, что местный 25-летний житель утром в воскресенье пришел в дом к своей бывшей девушке. Он застрелил свою бывшую подругу, ее родителей, брата и ее нового молодого человека.

После совершения убийства мужчина сдался полиции. У него был изъят пистолет. Мужчина признался в совершении преступления.

Напомним, в Австрии в городе Санкт Йодок произошел взрыв в продуктовом магазине, в результате чего пострадали по меньшей мере девять человек, еще один - пропал без вести. Взрыв произошел в 11:20 по местному времени (12:20 по киевскому времени), его причина до сих пор не известна. По неофициальной версии, один из сотрудников просверлил газовую трубу в магазине.

Добавим, в столице Австрии Вене погибла 29-летняя женщина из-за взрыва газа и обвала нескольких этажей жилого дома. По предварительной информации, взрыв произошел в результате утечки газа. Также, известно, что возле дома образовался кратер.